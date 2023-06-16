宜蘭縣冬山鄉每周三的清溝夜市，是宜蘭縣規模最大的流動夜市，但因屢被投訴清潔、交通問題，冬山鄉公所上月宣布停業4周，要求業者改善，經公所勘查，管委會也提出改善計畫，清溝夜市將在6月21日重啟營業。

2012年開業的清溝夜市，因人潮眾多，名聲響亮，吸引許多縣內外攤商前來擺攤，但投訴案件愈來愈多，包括占用斑馬線、道路轉角，還有攤商將廢油、廚餘倒在排水溝，甚至因為噪音問題讓當地住戶不滿，鄉公所因此收回路權，5月18宣布停業。

鄉公所表示，公所與清潔隊有到清溝夜市勘查，環境清潔都有改善，也要求管理方必須派員督促民眾垃圾分類，包括杯子、廚餘等都要另外分類，道路轉角紅線處也要求不能擺攤；停業4周期間公所提出的要求都有做到，但後續如有發生問題，仍舊會要求停業。

蘭陽觀光流動夜市管委會表示，委員會的會員目前有99家攤商，會員會依照時間在各鄉鎮市擺攤，清溝夜市是在周三傍晚5時到晚間11時，清溝夜市除了宜蘭縣的攤商外，還會有來自新北、桃園、台中等地的攤商前來擺攤。

管委會表示，會要求會員與散攤簽切結書，並依據違規情節輕重、次數，來決定是否退出該場次，不只在清溝，在其他鄉鎮市擺攤規定亦同，部分沒有簽切結的散攤也適用規定。