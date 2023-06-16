美食-KY今日同步召開股東常會，承認2022年財報及盈餘分派案。2022年合併營收195.13億元、年減1.75％，為近8年低點，毛利率57.64％、營益率3.75％分創近14年及歷史新低歸屬母公司稅後淨利4.83億元、年減達55.81％，每股盈餘2.68元，雙創歷史次低。

美食-KY表示，去年營運下滑、獲利腰斬，主因貢獻營收逾5成的中國大陸受封控防疫影響，使第二季營運首見虧損。不過，在美國市場加速成長、配合中國大陸轉虧為盈帶動下，下半年稅後淨利較上半年跳增5成、已見谷底反彈。

美食-KY指出，去年營收及獲利可見通膨居高下、餐飲業成本高漲對獲利率影響，惟去年底全球總店數仍近1100家，大致持平前年。儘管中國大陸營運承壓，但預期經濟活動可望築底回溫，帶動餐飲業復甦，北美市場則蓬勃發展。

受惠中美2大市場同步回溫，美食-KY 2023年前5月自結合併營收86.55億元、年增達12.73％，創近4年同期高。首季歸屬母公司稅後淨利2.47億元，季增達93.03％、年增3.64％，每股盈餘1.38元，雙創近1年半高點，復甦動能優於市場預期。

展望後市，面對全球各大主要經濟體不確定性，及競爭環境、同業持續變化，美食-KY表示將秉持核心產品發展策略，以務實態度及穩健步伐前進，擴展事業版圖、持續推出消費者有感的產品升級，並積極優化門市環境，讓85度C更貼近消費者，創造良好消費體驗。

投顧法人鑒於中、美同店營收成長復甦，預期營益率將自本季恢復年成長，終結連7季衰退。加上下半年將加速展店，看好今明2年營益率回升，將帶動獲利分別年增1.23倍、37％。重返上升周期將助攻評價走升，維持「增加持股」評等、目標價188元。