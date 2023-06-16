兩性關係作家「口罩男」日前與老婆曾樂兒鬧婚變，兩人處於協議離婚的階段，婚姻岌岌可危，不過曾樂兒稍早證實兩人已經離婚，結束長達11年的婚姻，不過礙於罹患嚴重恐慌症，無法笑著向對方道別，但也斬釘截鐵表示兩人關係「一切到此為止」。

曾樂兒表示6月16日是昭告天下離婚的日子，她坦言說不難過是不可能，畢竟從台北嫁到霧峰已數十年，也試著努力扮演好賢妻良母的角色，可惜最後仍以離婚收場，原本以為可以與口罩男握手言和，面對面笑著道別，並說聲：「珍重再見」，不過礙於罹患嚴重恐慌症，只能選擇躲在沒人的角落獨自呼吸，讓她不禁感概：「我也試著努力了」。

曾樂兒宣布結束長達11年的婚姻。（圖／曾樂兒臉書）

雖然11年婚姻以離婚收場，但曾樂兒仍向口罩男多年來的悉心照料，傳達滿滿的感謝之意：「感謝這十幾年來，把一個什麼都不懂，更是連很多生活常識都不會的女孩，一點一滴把各種知識與技能都教導我，我想所有夫妻都是一樣的，互相牽絆、互相學習」，無奈雙方無法溝通，在婚姻勉強不來的狀態下，只好選擇祝福對方，接著強調：「你算是我人生一位導師」。

曾樂兒最後不忘向所有粉絲致謝，感謝眾人多年來的支持，雖然彼此不再是夫妻，但絕對會是好爸爸好媽媽，接著悲吐內心話：「我已經很努力用微笑面對各位了！謝謝，一切到此為止，這也會是最後一次標籤你，口罩男」。