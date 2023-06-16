電池被稱為是電動車的心臟，此關鍵零組件已成為兵家必爭之地，美國為擺脫依賴大陸電動車電池，先前推出《降低通膨法案》嚴格限制電動車補貼資格，但根據韓媒報導，大陸電池廠商藉由「繞道」的模式規避美國法規，使南韓業者的競爭優勢受到影響。

韓媒《BusinessKorea》指出，福斯新聞(Fox News)日前報導，拜登政府決定允許大陸電池製造商國軒高科的美國子公司(美國國軒)在密西根州設廠，主因是美國外資投資委員會(CFIUS)認為，美國國軒在美設廠未違反《國防生產法》的規定。

值得關注的是，國軒高科是大陸第四大電動車電池公司，但最大股東是德國福斯集團，福斯集團2020年收購國軒高科26%的股份。報導提到，國軒高科的創辦人是大陸人，可以算是大陸公司，但從股權狀態來看，國軒高科可以被視為德國公司，藉此繞過美國法規管制。

報導指出，國軒高科並不是唯一繞過美國管制的大陸電池製造商，福特今年2月也宣布投資35億美元，攜手大陸寧德時代(CATL)在美國興建電池廠，該廠由福特子公司全資擁有，並向寧德時代購買技術授權，藉此規避美國法規。

國軒高科2022年10月宣布將斥資24億美元，在密西根州北部建造兩座電池工廠。

另根據紐約時報中文網報導，諮詢集團基準礦業情報公司估計，到2030年時，大陸電池產量將是其他所有國家總和的兩倍。報導分析大陸關鍵優勢，雖然大陸幾乎沒有電池所需成分的地下礦藏，但其透過購買的方式獲得廉價且穩定的供應源，目前大陸控制著全球41%的鈷礦開採和半數以上的鋰礦開採。