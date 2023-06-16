57歲已婚藝人許傑輝因涉性騷擾醜聞，昨(15日)宣布退演藝圈，但風波持續延燒。繼女星黃云歆、短今、韓忠羽、森森、植劇場女學員Kiki等人之後，又有2名大陸女星具名指控曾遭人許傑輝性騷擾。

黃云歆14日踢爆許傑輝10年前要求她「乳溝夾巧克力」、繳交「性感作業」後，不斷在限時動態貼出其他受害者的悲慘經歷，今（16日）上午她公開29歲大陸女演員陳詩敏的留言截圖，從內容中可知，陳詩敏某年冬天在車內等戲，許傑輝突然上車，問她願不願意為藝術付出？陳詩敏以為是問對演戲的熱愛，想不到許傑輝忽然脫口「女人的脖子最性感」，要求陳詩敏露出脖子勾引他，把她嚇一大跳，試圖趕緊結束尷尬的話題。

但許傑輝持續性騷擾，誇讚她的屁股很翹，讓陳詩敏很不舒服，「重點！車上只有我們兩人！他的眼神就直勾勾的看看我……」，礙於許傑輝是表演指導老師，常給予口頭鼓勵，陳詩敏說服自己只是想太多，但不懂許傑輝所謂的探討藝術，是把女演員單獨留下要求表演互打巴掌，還是叫女演員表演X表情。另外，陳詩敏也提到許傑輝曾當眾人身攻擊另一位較豐腴的女演員，痛批他不配當老師。

大陸女演員孫穎玉也跳出來指控，透露曾是許傑輝表演課的學員，「他讓我知道了胖胖的女演員是沒有市場的，長相普通的女生就是醜！無論你的表演多麼的走心，都是譁眾取寵！」她曾親眼看過同組的女演員在單獨的表演課中，對著許傑輝表演脫上衣、拋媚眼咬他的下唇甚至互打巴掌，一度讓孫穎玉陷入自我懷疑；如今許傑輝涉性騷的事件連環爆，孫穎玉怒控：「他就是個猥瑣的中年男人，用他所謂的前半生累計下來的『經驗』去教導女演員要學會勾引男人和賣弄風騷。」

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