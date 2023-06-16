一名55歲沈先生，患有糖尿病及高血脂，某次例行回診時向醫師反應肩頸僵硬酸痛，進一步檢查發現，三酸甘油酯竟飆破1萬mg／dl，正常值為149mg／dl以下，超出65倍以上。趕緊安排住院並採取「雙重血漿過濾術」（俗稱的洗血）治療，得以成功降低破表的三酸甘油酯。經醫生仔細問診下才知道，原來該患者沒有規律服藥，且自稱戒酒，卻改喝藥酒，從而種下禍因。

衛生福利部南投醫院家醫科王郁菁醫師表示，高血脂是指血液中的總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇或三酸甘油酯過高，輕度高血脂的患者通常不會有明顯不適症狀，情況嚴重者可能會出現頭痛、胸痛、無力、肩頸痠痛等症狀，甚至可能併發心血管疾病、腦中風、急性胰臟炎等併發症。

該名沈姓男子，因有糖尿病及高血脂，定期至家醫科看診，他向醫生反應肩頸僵硬酸痛，進一步檢查後發現，三酸甘油酯飆破1萬mg／dl（正常參考值為0至149mg／dl），總膽固醇也高達1351mg／dl（正常參考值為0至199mg／dl）。然而，他卻感到相當納悶，因為自己明明已戒酒3個月，也沒有大魚大肉，不解為什麼檢驗數值如此高。

經醫生進一步詢問後才知道，原來該名患者沒有規律服藥，且雖然自稱戒酒，但卻改喝藥酒，酒精代謝後會轉換三酸甘油酯，且糖尿病患者因血糖不穩定，也容易導致體內三酸甘油酯飆升。

腎臟內科洪秉鴻醫師指出，患者在住院後，除了給予口服藥物及輸液治療，並且採取雙重血漿過濾術，此技術是利用血漿過濾器將血液中有害於人體的成分，如低密度脂蛋白膽固醇、三酸甘油酯等，過濾出去，接著將濾除後，乾淨的血漿輸回人體。

該緊急處置順利讓患者的三酸甘油酯明顯下降，肩頸僵硬痠痛等不適症狀也大幅改善。醫師呼籲民眾應養成均衡飲食、適度運動、戒菸、少酒等良好生活習慣，掌握自身三高狀況，並且遵從醫囑接受治療，遠離三高的危害。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！