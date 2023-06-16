北富銀執行副總陳弘儒表示，使用富邦Costco聯名卡不僅提供豐富的店外消費回饋，8/8正式開放 Costco通路使用後，跟前一代Costco聯名卡相比，卡友可以獲得加倍的消費回饋，用卡幸福感也隨之倍增。陳弘儒說明，富邦Costco聯名卡提供Costco會員免信用卡年費等專屬禮遇，對消費者來說持卡零壓力，馬上申辦還能獲得新卡滿額禮等限時好禮。

迎接暑假旅遊旺季，富邦Costco聯名卡針對海外旅遊規劃了加碼回饋，並特意涵蓋每一個出行的重要環節，讓卡友旅遊時能處處感受被禮遇的驚喜。6/1~8/31期間，使用富邦Costco聯名卡至精選航空公司、精選旅行社或海外實體通路消費，可享最高5%好多金回饋。此外，近期因旅遊人潮湧現，機場接送服務預約時常爆滿，北富銀建議出國民眾可善用高鐵搭配機場捷運往返機場，不僅便利快捷、時間精準，且有助於降低交通運輸碳排放量，是對環境更友善的出行方式，目前持富邦Costco聯名卡在12/31前購買高鐵票，能享受最高12%好多金回饋。