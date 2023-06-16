蘇利文表示，布林肯此行將向中國解釋美國的政策，美國將尋求以「積極的外交政策」來處理世界兩大經濟體之間的緊張關係。
蘇利文將在東京與日本、韓國和菲律賓官員會面。
布林肯將於6月18日、19日訪問北京，而莫迪將於6月22日訪問華盛頓。
根據中國外交部日前發布的聲明，在布林肯訪問中國的行程底定之後，中國外長秦剛在和布林肯的通話中就台灣議題重申「美方應尊重北京關心的核心事務，並停止干涉中國內政」。
專家表示，中國外交部的聲明顯然比美國國務院強硬且尖銳，顯示北京當局對於布林肯到訪的期待不高。
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）周五在東京的記者會上表示，在國務卿布林肯 （Antony Blinken）此次訪問中國期間，美國並「不期待」美中兩國關係能取得任何突破，對美國而言，更重要的外交事件將是印度總理莫迪（Narendra Modi）下周訪問華府。
蘇利文表示，布林肯此行將向中國解釋美國的政策，美國將尋求以「積極的外交政策」來處理世界兩大經濟體之間的緊張關係。
蘇利文將在東京與日本、韓國和菲律賓官員會面。
布林肯將於6月18日、19日訪問北京，而莫迪將於6月22日訪問華盛頓。
根據中國外交部日前發布的聲明，在布林肯訪問中國的行程底定之後，中國外長秦剛在和布林肯的通話中就台灣議題重申「美方應尊重北京關心的核心事務，並停止干涉中國內政」。
專家表示，中國外交部的聲明顯然比美國國務院強硬且尖銳，顯示北京當局對於布林肯到訪的期待不高。
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