蘇利文表示，布林肯此行將向中國解釋美國的政策，美國將尋求以「積極的外交政策」來處理世界兩大經濟體之間的緊張關係。

蘇利文將在東京與日本、韓國和菲律賓官員會面。

布林肯將於6月18日、19日訪問北京，而莫迪將於6月22日訪問華盛頓。

根據中國外交部日前發布的聲明，在布林肯訪問中國的行程底定之後，中國外長秦剛在和布林肯的通話中就台灣議題重申「美方應尊重北京關心的核心事務，並停止干涉中國內政」。

專家表示，中國外交部的聲明顯然比美國國務院強硬且尖銳，顯示北京當局對於布林肯到訪的期待不高。