野放海龜時邀請五德及時裡國小師生100人共同參與，藉此對兩校學生進行海洋保育類野生動物教育宣導。（許逸民攝）

烏崁沙灘發現的死亡海龜，龜甲破裂，腸子外露。（葉冠呈提供／許逸民澎湖傳真）

響應今天世界海龜日，澎湖今天在馬公市時裡沙灘野放4頭傷癒海龜，同時邀請五德及時裡國小師生100人共同參與，藉此對兩校學生進行海洋保育類野生動物教育宣導。只是今早，在馬公市烏崁沙灘，卻也發現一頭死亡多時海龜，龜甲破裂還肚破腸流，死狀悽慘。

澎湖擁有全世界7種海龜中的5種。海洋委員會海洋保育署、澎湖海洋生物研究中心建議農漁局在考量氣候、野放最佳潮位下，訂於今（16）日上午10點30分進行海龜野放作業，計有3頭綠蠵龜及1頭玳瑁。

澎湖縣政府農漁局表示，這4頭海龜是先前分別因天氣條件不佳等因素擱淺於沙灘，經熱心民眾及海、岸巡人員通報縣府農漁局，由保育人員協助運送至澎湖海洋生物研究中心內救傷收容。經澎湖海洋生物研究中心以及專業獸醫師的照料下，經4月餘的觀察及野訓生存能力後，這4頭海龜在活動狀況上均為良好及正常；眼睛外觀、尾部外觀均正常；食慾情況佳；體表傷口已癒合，有少量附著藻；經評估符合專家學者要求野放標準。