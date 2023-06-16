中市刑大科偵隊查獲假投資詐欺案，詐團假冒名嘴阮慕驊名義行騙，警查獲蔡男等4人送辦。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

刑大偵六隊破獲楊男為首的暴力集團，查獲楊等6人送辦。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

台中市刑大查獲假投資詐欺案，劉姓民眾加入假冒投資名嘴阮慕驊名義成立的投資群組，初嘗獲利甜頭，誤信與名人共同操作股票，而大膽投資，但要贖回時就遭百般刁難推諉拒絕，被詐騙632萬餘元，而向警方報案。警查獲蔡男等4人，並追出共組洗錢水房，依詐欺、違反洗錢防制法罪嫌送辦。

台中市警局今年6月5日至6月14日執行「全國同步掃黑暨打詐行動專案」，破獲詐欺集團共35件、113人；檢肅治平案件共7件37人，查扣不法所得共7101萬餘元，攔阻被害人遭騙總額為2432萬餘元。

其中，中市刑大科偵隊追查假投資詐欺案，蔡男等人大量投放投資簡訊，並盜用投資名嘴阮慕驊照片，假冒他的名義成立投資群組，先以話術吸引投資人入群組，再利用「養、套、殺」手法，被害人初期誤信與名人共同操作股票，獲利後進而大膽投資，再坑殺投資人。

劉男去年11月間加入該投資群組，第一次投資50萬元、獲利頗豐，積極在3個月內共投資632萬元，帳面獲利欲出金時，對方以各種理由推諉，拒絕領回資金，才知受騙報警。警方循線今年6月間持搜索票、拘票將蔡男等4人緝捕到案，查獲蔡等共組洗錢水房，查扣現金21萬元、手機18支、點腦、點鈔機等證物。

此外，刑大偵六隊日前破獲楊男為首的暴力集團，警方調查，張男與女友向劉男租套房，卻發現相機及現金疑遭竊，經人介紹楊男，委託他出面處理，楊帶兄弟等共6人參與協調，張拿手機錄影。豈料，楊竟兩頭恐嚇要索，逼迫劉簽下100萬元本票；並以張未獲同意錄影，恐嚇拿出17萬元了事。

警方查獲楊等6人，查扣本票1批、手機3支及現金5萬元，依組織犯罪防制條例、妨害自由及恐嚇等罪送辦。