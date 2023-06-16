乩童化身黑道！天道盟寶陽會藏身宮廟 新北警逮9人 (王揚傑翻攝)

新北市刑警大隊日前獲報有黑幫勢力藏身宮廟，綽號「阿翔」黃姓男子平時參與宮廟活動，還兼職乩童，表面為「投入民俗慶典」，實為掩人耳目，對外卻以「天道盟寶陽會」為名號從事暴力討債、逼簽本票等不法牟利行為。經刑警大隊專案小組深入蒐證報請新北地檢署指揮偵辦，於上月底緝獲黃姓首惡等9人到案。

警方調查，該集團預謀設局，以閒聊聚會等平常理由，約被害人到旅館、茶館等玩樂地點，放鬆心防後，即「變臉」進行債務協商，被害人才知上當。討債成員接著控制被害人手機、脅迫被害人簽下上百萬本票及切結書，甚至要求先湊齊數十萬元交付，否則不得離去。之後便以逼簽下的本票恫嚇被害人，並揚言將本票交付裁定，試圖利用公權力逼迫被害人就範。

警方鎖定黃男等人討債集團據點後，兵分多路前往台北市中山區、新北市三重、蘆洲等地區拘提黃員等9名幫派成員到案，並起獲有幫派象徵標誌「寶陽會」口罩等證物，全案依組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌移送新北地檢署偵辦。其中黃男及陳姓幹部經法院裁定羈押。