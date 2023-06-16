台南一名女子控訴同居男友今年3月趁她車禍住院時，深夜在病床上對她強制性交，稱當時同房內還有2名病患，病床間僅用布簾擋住，為此聲請保護令；法官認為當時是深夜，女子若抗拒，其他人應該會聽見，認定女子自願性交，且也沒有其他證據顯示男子行為有危險性、繼續性，判駁回聲請。

女子稱於今年3 月31日因車禍住在某醫院內的4人病房，當時還另有二位病人住在房內，與男子發生關係，男子也坦承此事，但女子稱對方不顧她的反對強行性交，導致她懷孕，還控告男子在交往期間，都沒有等她準備號就直接性交，導致她下體疼痛，她為此申請保護令，不過男方表示病房內發生關係是經女方同意，病床之間有用布簾圍起。

法官認為2人在病房發生關係，當時是深夜，雙方都需非常小心避免被發現，如果女子抗拒，聲響應該會被其他人聽見，可見女子當時是同意性交，且女子在車禍後曾在住家與對方性交3、4次，都沒有拒絕，因此在醫院內性交也並無可能性。

法官認為沒有男子明確蓄意施暴的舉動，男子也沒有習慣性或密集施暴，。從而，不足以認定男子的行為有繼續性、危險性，欠缺核發保護令的必要，因此駁回女子聲請。