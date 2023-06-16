嘉基團隊表演行動劇表達長照弱勢者需要灌食補充營養。（廖素慧攝）

嘉基團隊表演行動劇籲請各界認捐營養包助長照弱勢者。（廖素慧攝）

弱勢身心障礙及長照者吃飯都有困難，需要灌食流質食物或營養品，卻負擔不起，身體更虛弱，形成「餓」性循環，嘉義基督教醫院發起「食在有希望─弱勢族群營養支持計畫」，希望募集9075份營養包，每份營養包800元，幫助弱勢族群補充營養。

餐廳廚師「阿龍」由於罹患肺癌，打亂了原本想與女友結婚、照養母親的生活規畫，為了治病，他花掉大部分積蓄，又沒有穩定收入，幾年後他又罹患咽喉癌，失去咀嚼能力，需要鼻胃管灌食營養飲品。

母親因為照顧阿龍，結束小吃攤生意，沒有了收入，雖然醫院有補助支援，她的老本也愈來愈撐不住基本開銷，為了省錢，只好用即溶奶粉代替每日6至8罐的營養品，阿龍的身體每況愈下。

嘉基社區服務部部主任姚淑芬說，阿龍的處境是弱勢族群的縮影，需要管灌流質食物或營養品，卻無法負荷，儘管有補助也捉襟見肘，邊緣戶更慘，根本沒有補助，因而弱勢者普遍陷入「餓」性循環，嘉基服務的個案中就有千餘名弱勢者需要補充營養餐食。

嘉基院長姚維仁說，嘉基目前服務1萬6000多名弱勢者，「食在有希望─弱勢族群營養支持計畫」，希望募集9075份營養包，每份營養包認捐價800元，提供客製化餐食，包括7罐營養品、1日餐食補助、1次營養諮詢。