玉山金新任董事長黃男州表示，非常感謝1992年黃永仁創辦人創立玉山，選擇一條不一樣的路，堅持「最高的山、最好的銀行」的初衷，決心經營一家銀行家的銀行，31年來的穩健經營成為非常好的基石。也感謝股東及董事的充份支持，懷著各界對玉山深切的期許，任重而道遠，身為金控及銀行董事長，一定會帶領三個世代的玉山人持續努力，秉持誠信正直、專業負責的核心價值，實踐玉山人的共同願景，就像創辦人提示的，我們一定要讓玉山更好、讓臺灣更好。

陳茂欽擔任銀行總經理期間，擘劃高資產客群經營策略，拓展玉山海外版圖，新設泰國曼谷、越南胡志明市代表人辦事處，及申設日本福岡分行。林隆政為現任玉山銀行法金執行長，以豐富的專業歷練帶領玉山法金業務穩健成長，維持優異的資產品質，並積極推動ESG永續金融，號召133家企業共同倡議，協助企業邁向永續經營。

此外，今天也通過新任玉山金控永續長張綸宇等重要人事案，除了體現專業經理人世代傳承的制度，更將凝聚團隊的力量，持續朝玉山共同願景與永續發展目標邁進。

為了迎向數位科技的新時代，玉山特別於董事會下設立「科技諮詢委員會」，由黃男州董事長擔任召集人，更特別延攬簡立峰、盧希鵬、簡宏偉、高嘉良等幾位在國內外人工智慧、數位賦能、電子商務、資訊安全等領域頂尖的專家學者擔任外部委員，持續提升在數位發展、智能應用、資訊研發與資安管理等領域競爭力，玉山將藉由科技諮詢委員會，深化跨界、跨域、跨產業的交融，激盪出多元且務實的新觀點與新型態金融服務。