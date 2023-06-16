BWF本周展開1000分等級的印尼公開賽，台灣女單一姐戴資穎力求賽會衛冕，今（16日）8強槓上久未交鋒的西班牙天后馬琳（Carolina Marin），鏖戰2局以18比21、13比21落敗，也是戴資穎本季在巡迴賽首度無緣4強。

女單排名前10位當中，依然只有馬琳為非亞洲代表，他在印尼公開賽前兩輪分別直落2擊退大馬吳堇溦、新加坡楊佳敏闖進8強，此戰除了追求本季第5度進入4強，也期待壟斷女單四金花長期占據4強的境況。今年戴資穎所有參與的巡迴賽，與山口茜、安洗瑩和陳雨菲都能在女單4強會師。

雙方交手，戴資穎握有10勝8敗，上次交手已經是2020年終賽冠軍戰（因疫情延至2021年1月），激戰三盤後由戴資穎奪冠。今睽違將近2年半再次交鋒，首局戴資穎有些小亂流，開局0比3落後，戴資穎隨後開啟追分模式，以8比7取得本戰首次領先，戴資穎接著率先取得第11分，技術暫停後，雙方進入你得一分、我回敬一分的狀態，馬琳在14平時連取4分拉開，小戴即使回神連下三城，首局仍以18比21讓出。

換邊後，小戴一度3比1占上風，不料似乎無法掌握風勢，無論推向後場或是自身在底線判斷接連出現失誤，連續丟掉8分，小戴依然發揮韌性，回送幾次掛網失誤，但仍讓馬琳以11比7進入技術暫停，雙方接著維持5分差距，馬琳則是越打越來勁，再以21比13收下次局，拿下4強門票。