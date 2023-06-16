監察院調查發現，部分大專校院專技人員及專技教師有「高人數、無專長」缺失，近5年專技教師整體增幅約7.40％，其中私校增幅更達8.51％，且部分數量偏高之學校確有師資專長與授課課程未符情形，教育部怠於監督把關，縱放學校自由認定專技人員及專技教師，聘用標準有失明確，監察院通過監委賴鼎銘、王美玉、葉宜津提案糾正教育部，並促請確實檢討改進。

賴鼎銘、王美玉、葉宜津調查發現，部分大專校院專技人員及專技教師之現況，顯現「高人數、無專長」之缺失，近5年專技教師整體增幅約7.40％，其中私校增幅更達8.51％，且部分數量偏高之學校確有師資專長與授課課程未符情形，且「大專校院校務資訊公開平台」公開資訊不足，人員聘用是否符合法定目的存有爭議，嚴重影響學生受教權益。

監委認為，教育部逐年放寬法令，卻怠於監督把關，長期輕忽掌握，且查核機制闕如、資訊揭露不足，行事推諉顯失管理嚴謹度與透明度，未督導公開必要資訊，均不利高教師資發展結構與教學品質，核有重大怠失。

監委調查發現，教育部縱放學校自由認定專技人員及專技教師，聘用標準有失明確，衍生年限採計疑義，教育部迄今未解決，教育部為專技人員及專技教師聘用之主管機關，前於2004年、2007年、2014年、2019年起分別陸續放寬其資格之酌減年限、取消原定不超過專任教師總員額1／8、1／5或1／4人數比率上限，並刪除以兼任為原則等規定，惟教育部認已授權學校得自行酌減專業性工作年資，卻無依循標準與積極監督查察機制，僅以授權學校自主、已明定外審程序等語卸責。

調查指出，近2年除專技教師之年資採計違失外，甚至某科大之資格審查意見僅有「很好」兩字，顯見部分學校專技教師聘用審核標準有失明確，徒增濫用空間；針對現行制度進用年限酌減之標準不明、配套不足及審查寬鬆等情，引發重大爭議，恐淪為部分人員之特權利益，公信力備受質疑，教育部未能善盡教育主管機關權責，行事作為消極，誠屬未當。

監察委員表示，部分大專校院專技人員及專技教師之待遇，出現「低薪給，省成本」之現象，專技教師之待遇係比照教師之規定，兼任待遇則按同級教師兼課鐘點費支給標準給與，10校支給此類教師之薪資與公立學校相比，已低於8成以下，甚有5所私校專技教師之薪資未達公立學校支給數額之6成，恐不利鼓勵我國學術研究及高教體質之正向發展，惟查上述學校多屬財務不佳，或有教學品質查核異常狀況者，凸顯部分學校恐有透過進用專技教師，藉學術研究費打折或減授鐘點費等手段而降低辦學成本等現象，實非所宜。

監委指出，2021學年全國公私立大專校院學術主管未符聘任資格且迄未改善者，計有15校共30（學術）單位，至2022學年仍有16校共27（學術）單位，顯示教育部整體督導成效未彰，亟待積極改善。其中2021學年，私校編制外專技教師人員高達13.51％兼任學術主管或行政主管，且近3年計有5校尚有擔任學術及行政主管之聘任違失且未改善情形，凸顯實務現狀缺失，均非正辦，後續亟待教育部併同檢討查明。