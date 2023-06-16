餵藥案持續延燒，衛服部台北醫院今(16)日宣布，即日起擴大提供全台灣幼兒園幼童免費檢驗巴比妥(Barbiturate)、苯二氮平類(Benzodiazepine)的定性檢驗，且承諾若檢驗結果為陽性，將原院方代送至委外機構進行定量檢驗，定量檢驗費用由衛福部專款支付。

部立台北醫院表示，即日起不限新北市，全台幼兒園之幼童皆適用，掛號時請選擇「小兒科門診」，就醫攜帶健保卡，若為初診需加帶戶口名簿，以及幼兒園的就讀證明。

免費尿液檢查的部分，將提供巴比妥(Barbiturate)、苯二氮平類(Benzodiazepine)兩項定性檢驗，且若檢驗結果為陽性，由本院代送至委外機構進行定量檢驗，定量檢驗費用由衛福部專款支付。

另外自費檢查部分，除上列以外之檢驗項目，若有需求可自費加驗，可在就診時向兒科醫師表明需求。

台北醫院指出，針對涉及板橋幼兒園餵藥案的學童，也提供免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，如兒童有情緒、睡眠等不適，或家長擔憂兒童健康有隱患，可致電諮詢專線，將由專人與家長確認兒童狀態、提供快速就醫綠色通道，並為兒童申辦免掛號費與診察費相關流程；就醫時，請家長提供「雙北市之寶仁幼兒園就讀證明」即可。