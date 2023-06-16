俄羅斯的卡莫夫（Kamov）卡（Ka）-52「短吻鱷」（Alligator）攻擊直升機似乎成了烏克蘭坦克的頭號殺手。又有一段影片顯示，它在南頓內茨克（Donetsk）發射空射反戰車飛彈（ATGM），摧毀了兩輛烏克蘭坦克。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）16日報導，俄羅斯國防部公開的錄影顯示，兩輛坦克在「短吻鱷」的光電系統（electro-optical system，EOS）下被摧毀。

烏克蘭自從展開激烈的反攻以來，已經折損了許多德製「豹2」（Leopard 2）主力戰車，還有幾輛美製「布萊德雷」（Bradley）步兵戰鬥車（Infantry Fighting Vehicles，IFV）。

事實上，「短吻鱷」已升級，今年1月時，俄軍接收了高度現代化的Ka-52 M版。連帶的，使用它的戰術也大幅改進，它在與米（Mi）-8 MTPR-1電戰直升機搭檔下，能有效干擾並獵殺烏克蘭地面目標。

接著有報導指出，Ka-52使用外掛的維捷布斯克（Vitebsk）-25電戰系統，以干擾並偏轉烏克蘭肩射人攜式防空武器（MANPAD）。

不過，奇怪的是，影片中只看到坦克碎片四散，但並沒有大爆炸，也沒看到有人員逃出。一般來說，只要戰車沒有全毀，車上人員都會設法盡快逃出。由於疑點重重，因此並不能排除，俄軍轟炸的是已廢棄的烏克蘭坦克。