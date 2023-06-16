民進黨中央黨部16日下午舉行「性平事件調查結果暨性騷擾防治措施改善說明」記者會，由副祕書長楊懿珊、主席室主任周威佑、性平部主任李晏榕主持，公布相關調查結果。針對前青年部主任蔡沐霖吃案、霸凌受害者，楊懿珊表示，經過訪談多名證人比對，情節嚴重確實屬實。

民進黨中央黨部16日下午舉行「性平事件調查結果暨性騷擾防治措施改善說明」記者會，由副祕書長楊懿珊、主席室主任周威佑、性平部主任李晏榕主持，公布相關調查結果。（摘自民進黨中央黨部直播）

楊懿珊指出，經調查小組分別交叉比對數名證人及目擊者證詞後，認定前青年部主任蔡沐霖涉及長期對同仁使用極度不恰當管理方式、言語，造成同仁身心嚴重受創，並選擇永久離開任職圈，情節屬實，令人無比遺憾。

她說，在事件爆發後，同樣有其他證人出面證實，蔡時常在聚會場所，以極度不恰當語言詆毀同仁與黨內人士，造成許多年輕夥伴心生恐懼，厭倦工作，對黨部無法提供友善工作環境給予合理的專業指引，我們感到抱歉。

楊懿珊強調，民進黨必須從內部做起，未來將更嚴格執行內部教育訓練，一但知悉任何形式性騷擾，都將主動送性平申訴委員會調查。至於職場霸凌，也會有相關規範，並採取一樣態度。中央黨部會做被害人後盾，保護被害者，敬告涉案行為人不要再對被害人進行二度傷害，為自己行為負責並道歉，跟社會一起進步才是正確的道路。

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