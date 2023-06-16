汎德永業（2247）16日召開股東會，通過配發每股現金股息15元，並於今日除息，公司看好，隨著今年雙品牌BMW及PORSCHE原廠支援配額增加，再加上電動車成長強勁，5月電動車交車數量占比首度突破3成，將帶動今年業績續成長無虞。

汎德永業16日股價開高觸及345.5元，不過隨著獲利了結賣壓，再加上大盤走跌，盤中重挫至307.5元，終場收308元，呈現貼息。

汎德永業表示，去年受惠新車產品線完整齊全，訂單及銷售力道強勁，推升營收達440.6億元，稅後純益14.8億元，營收及獲利雙創歷史新高紀錄，每股純益18.28元，連續九年賺逾一個股本。

汎德永業指出，旗下經銷品牌BMW與Porsche產品線均十分強勢，累積待交訂單數量也持續增加，而今年晶片缺貨情況逐漸緩解，預期新車到港將更為穩定，手上累積的大量訂單也有望在今年陸續交車，公司並將持續向品牌總代理確認交車時程，爭取更多新車配額，今年新車銷售動能無虞。

汎德永業認為，全球電動車風潮來襲，電動車將成為新世代購車趨勢，台灣電動車市場在2022年即有著相當強近的增長，加上行政院政策「2050淨零排放路徑」目標已定，預期未來將能進一步加速電動車發展。

其中，BMW電動車產品線完整齊全，汎德永業說明，已陸續發表多款重磅電動新車BMW iX1、iX、i4、i7在台上市，目前純電車款收單情況均十分熱絡，今年5月電動車交車數更創單月歷史新高，電動車交車佔比首度突破3成。

汎德永業樂觀未來電動車產業發展，將持續引進更多純電環保車款，並配合銷售原廠及總代理電動車銷售計畫，在全台經銷區域設置直流高速充電站及充電車位，積極規劃全台電能生活藍圖，提供電動車車主專屬的充電服務與高品質的使用體驗，預期能增添電動車銷售誘因，並對公司搶攻國內電動車市場產生全面性的助益。

汎德永業表示，持續看好未來雙品牌整體市場成長性，總計斥資逾30億元陸續新增三個展示中心，提供車主更多元的銷售服務、優質的鑑賞環境與更便利的售後保養維修服務，其中全台營業面積最大的保時捷展示中心「台中保時捷4S多功能展示中心」已於上個月開始試營運，預計第三季將正式開幕。