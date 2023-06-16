全家2022年台灣全家新開店舖數為238店、關閉80店，累計店舖數4,138店。年度合併營業收入突破900億大關來到907.4億元，年增8.5％；歸屬母公司業主淨利為18.4億元，年增37.0％，每股盈餘8.25元，較前年同期增加2.23元，股東會通過配發現金股利6.5元。

全家指出，後疫情時代，民眾生活樣態與消費模式已然轉變，不僅居家時間增長、外出移動距離縮短，且偏好更有效率的購物渠道，推升「快行動」與「懶商機」的消費趨勢，透過通路密集與社區深耕兩大優勢，快速對接消費者虛實雙棲、就近購取的社區化消費型態；且在數位渠道、實體店舖雙管齊下，於會員APP推出「全+1商城」及電商平台「全家行動購」，同時輔以店長社群揪團促購，線上下單、就近即可快速取貨，滿足消費者多元管道購物需求。

此外，全家看準國人在家簡單煮的生活型態，推出「FamiSuper超市店」全新店型，以快速、質優、健康、家庭需求四大選品策略，提供消費者多元選購需求，並推出下廚懶人包「Fami煮煮」，提供百道料理菜色，滿足消費者對時短及居家烹飪的需求。

全家表示，去年主要受惠便利商店本業表現穩健，展店淨增加158家，同步帶動相關轉投資如福比麵包、屏榮與晉欣食品、全台物流等成長；其中，福比麵包二廠近萬坪廠房之建設投資案，亦預計於後年啟用，推升集團成長新動能。