活動當天氣候不佳，泳渡組將改至觀音亭會場出發，在虹橋外的賽道游2圈折返。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

「2023泳渡澎湖灣」將於18日登場，主辦單位近午也召開賽前記者會，由澎湖縣長陳光復主持，邀請行腳節目主持人段慧琳、鐵人三項國手郭家齊和致力推廣開放水域游泳的教練許汶等3名活動代言人，以一傾而下澎湖細沙來象徵事事順遂。加上連日氣象不穩，主辦單位也發函通知選手，若活動當天氣候不佳，5000公尺的泳渡組，將調整為備案路線（其他組別不變），改至觀音亭會場出發，在虹橋外的賽道游2圈折返。

陳光復表示，泳渡澎湖灣是澎湖具代表性的體育活動，迄今21年，是挑戰自我的跨島性海泳。尤其是從西嶼端下水，水清見底，有珊瑚礁、魚群穿梭，隨著潮汐時而順流、時而逆上，挑戰指數破表，是許多泳者躍躍欲試，津津樂道的游泳路線。

今年的泳渡活動組別分為泳渡組（5000公尺）432人、推廣組（2000公尺）504人和體驗組（500公尺）457人，共計吸引1393人參加。5000公尺選手訂於18日上午6時30分從西嶼大菓葉下水，並由陳順序、陳興東、俞文貴、高悟晉等4名泳渡老將來領游，其他組別則由觀音亭下水。

但因連日來天候狀況不佳，主辦單位正積極關切氣象預報發展，依照目前預報條件，活動仍會照常舉行，但有可能因為安全因素做賽道上的調整，因此若活動當天氣候不佳，泳渡組將改至觀音亭會場出發，在虹橋外的賽道游2圈折返。

而除泳渡澎湖灣賽事外，縣府即日起至18日止，也在觀音亭海域辦理「水上嘉年華」活動，有陸上氣墊、水上氣墊，還有配合潮汐的獨木舟、SUP，民眾可在虹橋內海自在徜徉，全部免費體驗。此外，主辦單位也準備了20個美食攤位，讓泳者結束游程後，品嚐最道地的澎湖小吃。