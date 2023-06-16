虛偽、表裡不一的人令人害怕，《搜狐網》運勢專欄點名天蠍座、摩羯座及雙子座外表看起來單純無害，其實心眼很壞，冷血、愛計較，是不折不扣的「笑面虎」。

▍天蠍座

天蠍座防備心重，對於剛認識的人不會太熱情，他們第六感非常強，表面上裝得開朗，其實內心險惡、腹黑，且壞能量多；天蠍座哄人功力一流，表面說得很好聽，殊不知內心冷血，報復心強。

▍摩羯座

摩羯座擅長「陰謀戰略」，不斷展示自己的聰明，把對手騙得團團轉，自己從中得利；當他們不信任一個人時，會表現非常冷淡，什麼話都說得出來。

▍雙子座

雙子座智商、情商極高，在人際關係方面善於察言觀色，反應很快。雙子座人緣特別好，不論面對朋友或敵人，總能笑臉迎人，如果沒有對雙子座造成任何傷害，就能和他們和平相處；一旦觸碰到利益，他們就會斤斤計較。

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