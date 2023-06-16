國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室指，副總統賴清德放任綠營製造假訊息，賴清德總統競選辦公室發言人郭雅慧表示，請侯市長和其團隊，真的不要再劃錯重點了。呼籲侯市府不要再噴政治口水，儘速完成行政調查，給家長與社會大眾真相。

郭雅慧說，目前台北市、桃園市、嘉義縣、高雄市等部分縣市不分藍綠，針對幼稚園餵藥的問題提出全面稽查，要守護兒童安全，反觀侯友宜從事發至今，除了作為慢半拍，針對真相的查明，更是只會推給檢調，想要卸責，對於該有的行政調查至今無果。可見侯市長和團隊「只想認真拚選舉，小孩安全不要緊」。

郭雅慧指出，司法、檢調的調查是獨立運作，而新北市府可以做的本來就很多，侯市府卻半字不提自己的行政責任。郭雅慧表示，從餵藥案發生以來，就看見侯友宜市長和其團隊，再到國民黨上下，從糾結1999電話紀錄、通報時序，再到能不能容許檢出等，自始至終就是想要找理由開脫，甚至想將破壞社會信任的帽子，扣到民進黨頭上，根本就是混淆視聽、顛倒是非。

郭雅慧質疑，孩子出現症狀、家長帶去檢驗都是事實，難不成孩子沒有任何症狀，家長會主動帶去檢測嗎？

郭雅慧強調，真正造成社會恐慌、破壞社會信任的是行政怠惰的新北市政府。呼籲侯市府不要再噴政治口水，儘速完成行政調查，給家長與社會大眾真相。與其詢問賴醫師，不如詢問烙跑的侯探長，到底新北市府的螺絲有多鬆？才會讓這麼多家長人心惶惶！請侯友宜和團隊把噴政治口水的力氣，拿來保護新北市孩子的健康安全，才是平息社會恐慌的最好方式。