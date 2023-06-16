台中市數位局長林谷隆表示，台中市政府積極導入擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）與延展實境（XR）技術應用，積極導入科技應用，優化市政服務，增進與市民互動。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

數位局積極推廣科技應用，讓各局處感受AR和XR的使用情境，特地請講師加入實際體驗的環節，希望不斷優化市政服務。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

台中市數位治理局推廣數位科技與創新應用今天上午舉辦「虛實整合的數位世界-AR／VR應用」講座，邀請雅匠科技執行長蔡明勳擔任講師。台中市數位局長林谷隆表示，台中市政府積極導入擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）與延展實境（XR）技術應用，積極導入科技應用，優化市政服務，增進與市民互動。

林谷隆指出，台中市致力智慧城市發展，如台中市孔廟推出AR實境導覽與線上祈福，讓民眾跨越時空限制認識孔廟的文物、建築及傳統祭孔禮俗；勞工局就服處推出AR虛擬面試穿搭系統，透過掃描求職者身高體型，提供面試時合宜的服裝搭配建議，同時創建「VR360度職場接軌系統」，只要戴上VR顯示器，即可深入企業，了解產業發展、工作流程、職缺內容、薪資待遇等資訊。

林谷隆進一步表示，最近蘋果推出AR智能裝置，引起大量討論；前幾年一款APP風靡全球，各國民眾不分男女老少一起「抓寶」，成為手機結合AR科技應用的經典代表，數位局也積極推廣科技應用，讓各局處感受AR和XR的使用情境，特地請講師加入實際體驗的環節，希望不斷優化市政服務。

課程講師蔡明勳講授5G世界及AI工具，透過現場體驗擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）與延展實境（XR）技術的應用，引導市府同仁認識並探索最新數位科技。數位局也表示，將持續辦理新興科技相關新知講座，協助推動台中市的數位科技服務轉型，對未來智慧城市發展帶來更多創新及無限可能。