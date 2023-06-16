國民黨徵召台南市議員王家貞參選2024台南市第五選區立委選舉，對戰民進黨總統參選人賴清德的子弟兵現任立委林俊憲。王家貞今天在市議會國民黨團的力挺下表示，這2個月來她陷入選與不選的天人交戰，最後決定扛起大旗，號召不滿當今執政掌權當局貪腐黑金、陷兩岸瀕臨戰禍的鄉親好友，以及在各行各業默默打拚的每一位孤勇者，共同攜手奮進，用選票還自己一個藍天白雲、還子孫一個歲月安好。

國民黨中常會本周三通過徵召王家貞、媒體人姚正玉，分別參選台南市第五、第三選區立委，挑戰民進黨現任立委林俊憲、陳亭妃；此外，5月間也提名不分區立委陳以信參選第六選區立委，與尋求連任的民進黨現任立委王定宇、無黨籍前龍崎區牛埔里長陳永和「三腳督」爭戰。

至於表態參選第四選區立委的前台南市議長李全教，據悉已向黨部提出「不要提名我」，有意以無黨籍身分參選；第二選區立委選舉，國民黨將與無黨籍市議員陳昆和合作；至於第一選區人選，市黨部雖屬意市議員尤榮智的女兒尤淨寬，但尤榮智今天表示，目前還在徵詢地方民意，最慢將在6月底決定。

曾任7屆東區市議員的王家貞指出，參選的小我理由，是「勇敢接受挑戰，珍惜因緣具足的人生際遇」。剛打完資源單薄議員選戰的生養身心期間，硬是派給自己一個新的使命繼續征程，如同多少年前第一次參選的單純，雖然是四顧蒼茫，卻不憂不懼，千山萬水，逆風前行！

王家貞還說，讓她義無反顧的，更是大我的召喚，看看民進黨執政30年的台南市，看看民進黨全面掌權後，台灣人的日子過得如何？她將扛起大旗，號召對當今執政掌權當局貪腐黑金，且陷兩岸現況憂心不滿的鄉親好友，以及在各行各業默默打拚的每一個孤勇者，共同攜手奮進，用選票還自己一個藍天白雲，還子孫一個歲月安好。