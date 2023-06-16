已邁入第11屆的臺北天文館高中職天文營，去年共吸引400餘位高中職同學參加，今年暑期將以「天鏡奇緣：太空望遠鏡」為主題，自7月10日至31日於線上、實體辦理共計24小時的免費課程，除了詳盡介紹太空望遠鏡設計、原理與觀測成就外，還有多次天文臺專業望遠鏡觀測體驗、遠距望遠鏡觀測實習、太空望遠鏡特展參觀導覽與模型製作等豐富有趣的活動內容。營隊課程與活動、網路報名等詳細資訊，請參閱天文館網站「活動訊息」。

台北天文館高中天文營開創便利的線上課程形式打破了地域限制與炎夏費時耗力的交通往返，讓全國各地同學均有機會在最佳環境下，投入瞭解天文與太空望遠鏡的相關知識，此外也安排多次操作專業望遠鏡觀測的體驗機會，使理論與觀測合一。

修業成績合格者，天文館將授予研習證明，是未來想踏入天文及太空科學領域的最佳暑期營隊。營隊課程與活動、網路報名等詳細資訊，請參閱天文館網站「活動訊息」。