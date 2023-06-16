文化成年禮金怎麼用？台中市文化局16日表示，中市有超過416家藝文展演、視聽娛樂、文創工藝及圖書出版等業者加入藝文消費店家，其中有43家獨立書店推出點數放大優惠，最多可將1200點的文化幣放大為1800點，鼓勵民眾到台中逛書店、買好書，享受閱讀體驗。

文化部推出文化成年禮金政策，針對18至21歲青年，每人發放1200點，今年6月6日起至明年6月30日期間，至全國藝文消費點進行消費折抵。

台中市文化局表示，中市有超過416家藝文展演、視聽娛樂、文創工藝及圖書出版等業者加入藝文消費店家，其中有超過50家實體書店加入藝文消費點，歡迎民眾到中市消費，以實際行動支持藝文產業。

文化局指出，中市共43家多元主題的獨立書店加入文化幣藝文消費點，推出點數放大優惠，每消費2點即由文化幣APP自動加贈1點，每人回饋最高上限為600點，最多可將1200點放大為1800點。

43家的獨立書店包括中央書局、瑞成書局、本冊圖書館、仰望書房、梓書房、晨熹社繪本書店、邊譜書店、回甘書店、野人讀冊店、街仔尾冊店、巷子裡的魚、自己的房間和風起人文主題空間等。

台中市文化局長陳佳君表示，近年來，中市新建或以整建完成的圖書館有「小白宮」之稱的外埔圖書館、太平坪林圖書館、上楓圖書館、興安圖書館及后里圖書館等，以電影為主題特色的沙鹿深波圖書館也在年6月嶄新啟用，和特色獨立書店攜手推廣閱讀，成為城市文化風景，甚至化身為社區創生基地。