加拿大聯邦眾議員古柏（Michael Cooper）今天再度提出「加台關係架構法」（Canada-Taiwan Relations Framework Act），為強化加台關係提供法律架構，草案在跨黨派眾議員鼓掌下一讀通過。

因曾在加拿大國會上大聲拼出台灣英語字母而有「拼字哥」之稱的古柏在眾議院表示，該立法是加強加拿大與台灣之間在經濟、法律和文化關係上提供了一個框架，為加拿大支持台灣參與國際事務提供政策指導，也為台灣駐渥太華辦公室正名，讓兩國外交關係能更進一步。

古柏於2021年6月就曾提出「加台關係架構法」，但同年秋天因加拿大舉行聯邦大選，法案無法繼續推進而作廢。如今古柏再度提案，讓台灣政界和僑界感到興奮。

這次提出的法案內容重點除了包括支持台灣參與國際組織和國際貿易協議外，也提到「豁免台灣總統及資深官員非因公務訪加之簽證要求」、「促進台加官員在衛生、科技、原住民、數位治理、人權、民主倡議及反制假訊息等領域交流互動」，以及「允許台灣駐加機構更名為『台灣代表處』（Taiwan Representative Office），加國駐台機構更名為『加拿大駐台代表處』（Canadian Representative Office in Taiwan）」。

法案並提到：「加國法律提及指涉外國或其政府時應包括台灣；加國對中華人民共和國之承認不影響對台灣及其人民的財產與法律權利；台灣擁有在加國法院提告及被告之權利；加台得以簽署協議並適用加國對國際條約之規定。」

駐加拿大台北經濟文化代表處代表曾厚仁感謝古柏長期支持台灣，並稱這一次小幅修正後的版本，比起上一次更完整，展現更堅定挺台灣的力度。

曾厚仁對中央社記者表示，例如上一次沒有提到加拿大駐台機構要更名為「加拿大駐台代表處」，這一次加碼為台灣正名。

曾厚仁說：「目前在加拿大國會，只要談到台灣，跨黨派議員都有共識願意幫助和支持台灣，朝野挺台的強度比2年前更高，有信心法案能繼續挺進二讀、三讀。」

加拿大約克大學副教授沈榮欽指出，「加台關係架構法」本質上改變了一中政策的內涵，例如提到台灣包括總統在內的官員都可以到加拿大訪問，並認可台灣在加拿大法律實務上的地位。

沈榮欽說：「像之前台灣和一些國家斷交，原本的使館和外交財產都可能被迫沒收或轉移到中國政府名下，但古柏提出的法案就保障台灣的財產和法律權利；換句話說，除了名目上沒有承認外，實質上就是把台灣當成是一個獨立的國家來對待。」

沈榮欽說，法案重塑了加拿大與台灣的關係，反映台灣目前的真實地位。若這個法案通過，不僅改變加拿大與台灣、加拿大與中國之間的關係，還可能引起一些國家的仿效，所謂的「一中政策」枷鎖將徹底鬆綁。（編輯：張芷瑄）