針對新北市幼兒園傳出教保員疑似餵食幼童不明藥物事件後，台北市長蔣萬安也下令，全面稽查北市轄下幼兒園是否也有類似情況。而至今稽查園數已將近30間，目前未查有不當用藥情形，為杜絕未來可能發生類似餵藥事件，蔣萬安也責成教育局、衛生局以及台北市藥師公會，提出五大配套措施，強化園所用藥安全意識，並提供幼兒免費抽血檢驗服務。

北市府表示，自17日起將提供就讀台北市幼兒園幼童公費抽血檢驗，以解除其他縣市發生幼兒園餵藥事件之疑慮。首波檢驗將由聯合醫院仁愛、忠孝、中興、陽明、和平婦幼等5大院區擔綱，提供免費線上預約掛號、看診及開單抽血的服務，家長明(17)日起可至聯合醫院網頁「幼兒園專案」專區預約取號，並依時間前往看診、抽血。

衛生局表示，為強化台北市轄內管制藥品管理及防堵管制藥品流於非法使用，每年執行轄區內醫療院所、藥局及獸醫診療機構(動物醫院、診所)管制藥品實地查核，查核包含「苯巴比妥(Phenobarbital)」等管制藥品之管理情形，稽查重點為藥品購入來源及流向管理、醫師開立處方箋之合理性、簿冊登載是否詳實登載，以及是否依處方調劑等事項。截至2023年6月15日止，已查核560家次，目前未發現有流向不明或異常情形。如查有不法，一定會依法嚴辦。

教育局說明，目前正辦理全方位園務行政檢查，將教保服務人員輔導管教情形、託藥管理制度、安全管理規範、緊急事件處理及通報機制等納入行政檢查稽核表，建立幼兒園管理15大面向60項內控檢核機制。如查有不當餵藥或其他違法對待幼兒之情事，涉案教保服務相關人員最高可裁罰60萬元、終身不得在幼兒園服務，而針對教保服務機構部分，最重則可廢止幼兒園設立許可，並公告違法機構名稱、行為人姓名及裁處事由。

而為要求幼兒園應落實「幼兒教保及照顧服務實施準則」第11條相關用藥規範外，教育局與衛生局合作首訂「託藥及用藥措施指引」，例如家長應完整填寫托藥單、教保服務人員用藥前應嚴守3讀5對原則、委託用藥僅限醫囑，並提供託藥單、託藥紀錄單範例等，透過指引內容具體協助各園所完善園內用藥SOP。

針對用藥安全知識，教育局與台北市藥師公會合作，將全面調訓教保服務人員參加「安全用藥專業知能研習」，安排專業藥師針對幼兒園用藥指引、用藥方式及相關注意事項強化教保人員專業知能，並提供幼兒園健康安全環境與法規相關資源等專業建議，以提升教保服務人員用藥安全知能。