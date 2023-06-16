生殖器的尺寸是不少男性在意的話題，根據「世界數據」（WorldData.info）網站調查，全球男性平均值為13.58公分，南美國家厄瓜多的男性最為「雄偉」，以平均17.61公分奪下冠軍，而台灣男性平均12.6公分，名列第75，略低於平均值。排名最後的是柬埔寨，平均長度10.04公分。專家認為，肥胖是影響生殖器大小的重要原因。

根據《紐約郵報》、《每日郵報》15日報導，這項調查整理出全球88個國家男性勃起時的平均陰莖長度，前20名中，非洲國家占了一半；亞洲國家排名最佳的是印度，平均13.71公分排在第57名，日本、韓國、中國分別以平均長度13.56公分、13.16公分、13.07公分佔據第61、66和69名。

War of the willies! Data reveals the average penis sizes around the world https://t.co/nfKtztg26T — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) June 15, 2023

美國和英國平均長度分別是13.58公分和13.13公分，位居第60和68名。

而坊間傳聞男性的陰莖尺寸可以從身高來判斷，調查則指出兩者之間沒有必然關係。厄瓜多男性平均身高約167公分，算是相對矮小，長度卻勝過平均身高184公分的荷蘭人（15.87公分、居第9名）。

研究指出，肥胖比例較高的國家，陰莖平均長度也較短。事實上，史丹佛大學（Stanford University）研究指出，近30年來，全球男性的陰莖長度有增無減，但精子數量和睪固酮水平卻逐年下降，背後的原因可能和接觸垃圾食品以及久坐有關。