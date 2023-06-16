為培養孩子們國際視野和本土認同，新竹縣市6月15、16日舉行國際教育先導參訪活動，有來自各縣市國際教育資源中心（IERC）任務學校參與。市府教育處指出，透過模擬實際的參訪體驗，讓學生學習如何接待國外賓客，提供未來國際教育旅行的參考模範。

市府指出，今年4月時曾與美國加州峽谷大學簽署國際線上學分GOL（Global Online Learning）課程合作備忘錄，這次藉由先導參訪，讓孩子們培養具國際視野的本土認同，未來市府也會打造國際教育環境，培養學生成為具有國際觀與跨文化能力的領導者。

教育處指出，這次國際教育旅行先導參訪主要由新竹高中、香山高中以及新竹縣六家高中促成，新竹高中統整活動行程規劃與工作分配，香山高中與六家高中則安排活動細節，藉由行程展現國際教育旅行不只有玩樂，還能融入素養議題，結合環保永續，彰顯國際教育旅行的價值。

這次先導參訪行程首日參觀新竹春室及新竹市玻璃工藝博物館，了解傳統玻璃產業如何被活化成為新竹特色，也走訪香山濕地與賞蟹步道，觀摩香山高中如何運用當地環境融入海洋特色課程，晚上則進行新竹市城市巡禮，與會者漫遊舊城區，體會巷弄街道的風景。

第二天行程安排參觀台積創新館，體驗科技產業如何造就新竹市成為不斷創新的科技城；下午將到北埔人文踏查，了解當地建築與歷史文化的故事。