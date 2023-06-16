依勞基法規定，僱主要資遣勞工時要有法定事由，但卻有後門條款指出當改組或轉讓時，除了新舊雇主商定留用勞工外，其餘勞工可預告終止契約，勞團今天不滿赴勞動部要求應盡速修法；勞動部則說，對於保障勞動權益的法案皆樂觀其成，惟併購過程相關法規修正，還涉及企業併購法及金融機構合併法主管機關權責，盼凝聚修法共識。

日前如美麗華公司也曾以此法資遣勞工惹議，未料近日建興貨運再度發生類似情事，雲林縣產業總工會秘書長吳嘉浤表示，「買賣應不破僱傭」，以避免僱主濫用企業併購惡意解僱勞工。

桃園市產業總工會理事黃文正說，他也曾受到僱主以勞基法20條迫害，因此一再呼籲勞動部修法、未料近期又再有勞工受害，此法根本是在保護資方、打壓工會。

全金聯秘書長韓仕賢說，台灣企業併購20年約2000至3000件，為了保障勞工權益，應確認買賣不破僱傭原則，而非由僱主片面決定。

勞動部強調，工會法明定，雇主不得對勞工組織工會、加入工會、參加工會活動或擔任工會職務而予以解僱。如雇主有此不當勞動行為，勞工或工會可在90天提出不當勞動行為裁決案件申請，裁決委員會將依法定程序儘速審理；至於立委提勞基法第20條修正草案，對於保障勞動權益的法案皆樂觀其成，但併購過程相關法規修正，還涉及企業併購法及金融機構合併法主管機關權責，勞動部將持續與經濟部、金管會合作，共同蒐集社會各界意見，以凝聚修法共識。