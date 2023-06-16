文化部將發送給18至21歲每人1200點的成年禮金，新北市文化局也集結公私立藝文館舍響應文化幣，現已有400家店申請藝文消費點，其中有場館提供自營藝文商品9折優惠，還有場館推出消費送茶包、明信片等優惠，盼提升場館造訪率。

新北文化局表示，新北市鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館及林本源園邸提供購買自營藝文商品9折優惠；坪林茶業博物館推出以成年禮金買文化商品，贈館方特選福茶苑專屬茶包；十三行博物館推出購買自營藝文商品，贈送考古遺址聚落生活明信片，發完為止。

另外，新北市轄內藝文中心演藝廳主辦節目，採用OPENTIX售票系統售票的節目可用文化幣購票，像是樹林藝文中心8月25日至27日，將推出8月表演工作室辦理《親愛的陌生人2.0》；新北市藝文中心9月辦理「2023年新北市音樂劇節」三檔演出，各場次皆可使用文化幣購票，盼將文化幣轉化為表演藝術的饗宴。

新北市文化局說，新北各地藝文消費點已上線使用，邀請18至21歲青年到新北各藝文消費點，使用成年禮金採購藝文商品、觀賞電影及表演節目，若使用成年禮金買書還可獲文化幣，最多可回饋600點文化幣。