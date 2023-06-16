「Passion Sisters」中信兄弟啦啦隊成員短今（胡馨儀）昨(15日)在IG限時動態發文吐露過去參加試鏡時被「許先生」摸胸得逞，而被影射的許傑輝最近捲入的性騷擾爭議連環爆，昨已經宣布退出演藝圈，今短今出席活動，被問到是否會對許傑輝提告？經紀人代為回應：「這個我們之後再說」。

短今昨回應黃云歆控訴10年前參加百老匯歌舞劇《台灣舞孃》遭導演許傑輝性騷擾的經歷，不久短今也同步表示有個很深的傷口，當年「許導演」在表演課特別對她說螢幕背板的女主角還沒定案，想要給短今機會，便邀她到小房間換馬甲給他看，接著稱短今的胸部很像豆腐，要求摸摸看，短今當時才剛出社會，不知道怎麼應對，就只能讓對方得逞。

短今曾參加《台灣舞孃》試鏡。（圖／中時資料照片）

見此，有網友酸短今此時提出性騷擾經歷只是想蹭熱度，好友跳出表示，10年前就聽過短今說被拉進小房間的事，很抱歉當時沒有保護好對方，力挺短今並非故意此刻才說。而聽聞許傑輝自己宣布引退，短今回應，這不是她決定說出來的本意，「會說出來，只是想要警惕女性好好保護自己。」

短今轉發朋友貼文，強調過去就跟好友分享過被拉進小房間的經歷。（圖／翻攝自sammie_923 IG）

而短今所屬的中信兄弟啦啦隊昨透過官方臉書發聲明，表示短今的分享只是希望大家都能更警覺自己在求職、交友或任何過程中都可能遇到騷擾，「請大家勿以個人立場想法，二度傷害檢討被害人」。另外，據《TVBS》報導，短今稍早依舊敬業參加鍋具站台活動，她面對鏡頭依舊堅強露出笑容，但沒接受專訪，工作結束後就回到休息室，經紀人表示，許傑輝的選擇跟他們沒關係，他們也沒什麼好回應的，至於之後是否會提告？經紀人沒給確切答案，只說「之後再說」。

Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊發文。（圖／翻攝自Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊臉書）

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。