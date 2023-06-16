前立委陳柏惟昨（15）日遭女志工指控性騷擾，雖然他火速道歉，但卻又遭被害人打臉內容不實。基進黨台南黨部執行長吳依潔則在臉書爆料，其實陳除了有性騷擾的行為外，去年退黨前還以自己的高聲量，要求基進黨提名他酒駕又劈腿的堂哥陳玄曄，觸犯了他們的理念，基進黨前主席陳奕齊才會一度在掃街時，怒轟陳不成材。

吳依潔昨日深夜在臉書表示，從她加入基進黨以來，不斷感受到基進黨對於理念的熱愛與堅持，但陳柏惟在退黨之前的許多行為，在她看來已經嚴重違背政治道德，甚至威脅、侵犯到基進黨的理念。

吳依潔爆料，陳柏惟退黨前曾以自己的高聲量來威脅黨必須遵照他的意志，最後一次甚至以「為黨95%的候選人站台」，來要脅主席提名他酒駕數次、劈腿累犯的堂哥陳玄曄選議員，至於為什麼只有95％的候選人，是因為其他5％已經被利益交換掉了。

「這難道不同樣令人髮指嗎？」吳依潔解釋，陳奕齊過去之所以痛罵陳柏惟不成材，其實就是因為看到自己栽培的人，被利益與金錢薰心後政治道德低落，才會講出如此痛心地話，並說「人的身體主權不可侵犯，而台灣基進的政治底線也是沒有辦法侵犯的！」

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