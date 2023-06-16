「大陸第一小生」黃曉明過去為電影《戴假髮的人》狂減13公斤，五官變得立體，下顎線也很明顯，整個人瞬間減齡10歲。近日，微博瘋傳一組男星無P圖，黃曉明俊俏的外貌，不僅看不出45歲，甚至看起來比年紀更輕的男星更幼齒，引起熱議。

微博今（16日）流出一組男星參加央視節目的無P照，老中青三代藝人周潤發、謝霆鋒、沈騰、胡歌、鄧超、朱一龍、吳磊、王源等均在裡面，其中黃曉明的照片討論度最高，因為央視鏡頭堪稱「照妖鏡」，但黃曉明扛得穩穩地，皮膚狀態絕佳，幾乎沒有老化或瑕疵，完全看不出是45歲的爸爸。

大陸網友讚嘆黃曉明的外型不但回春，看起來還比部分後輩演員還要年輕，紛紛留言：「黃曉明的確顏值在線」、「哥真的油過沒醜過」、「這怎麼45比我25還要年輕？」、「曉明哥還是這麼帥氣，竟然還有些少年氣，神奇」。由於討論度超高，黃曉明生圖相關的關鍵字還一度躍上熱搜。

黃曉明過去分享過保養小訣竅，像是每天起床喝2杯水，促進腸胃蠕動、排毒；此外，他喜歡吃水果，特別愛吃番茄，有助於淡化斑點、美白肌膚，至於正餐，他盡量多攝取高蛋白、蔬菜、高纖食物，少碰精緻澱粉、高脂肪的肉類，維持健康的身型。