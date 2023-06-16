《青春來接招》女主角瑞秋接到男團演唱會門票中獎電話（台北双喜電影提供）

英國傳奇天團「接招合唱團」出道33年，一首首膾炙人口的金曲被改編成歌舞片躍上大銀幕，7月14日《青春來接招》要帶歌迷看大銀幕享受聲光效果，一起來接招！「披頭四」後最受歡迎的英國傳奇天團「接招合唱團」於1990年出道，當時由蓋瑞巴洛、羅比威廉斯、霍華德唐納、馬克歐文、傑森奧蘭奇組成，最初曾在僅有10位觀眾面前表演，憑藉帥氣的外表跟唱跳實力嶄露頭角，風靡萬千少女，堪稱男團始祖，對後面許多偶像男團的影響頗深，像是1世代、男孩特區等。不含個人成績，專輯銷售量全球就超過4500萬張、橫掃8座全英音樂獎、勇奪2座MTV音樂大獎，演唱會場場秒殺，締造許多輝煌紀錄，曾經創下台灣唱片史上最暢銷的男孩團體專輯約40 萬張。

《青春來接招》英文片名「Greatest Days」取自接招合唱團的冠軍單曲「完美的一天Greatest Day」，是一部結合愛情、友情和接招合唱團熱門金曲的電影。故事發生在5位女孩身上，她們在學生時代一起追星，一起參加偶像「接招合唱團」的演唱會；25年後，曾經最愛的男團終於回歸合體舉辦演唱會，女主角瑞秋幸運中選，她召集了當年的姐妹們重回追星之旅，青春的美好回憶再次點燃，旅程中伴隨著歡笑、淚水、往日的遺憾...，一切是否終將成為人生中完美的一天？

以接招合唱團經典歌曲所製作的歌舞劇「The Band」，在英國巡演時也深受觀眾喜愛，父母帶著兒女全家出動見證偶像的魅力，如今改編成電影更是令人期待；這電影雖不能稱作是接招合唱團傳記電影，但對於團員們來說意義非凡，並堅持要將焦點放在促成他們一切成就的粉絲上面「少了歌迷，我們根本不可能走到這一步。」為了宣傳電影，接招合唱團也特別在英國首映當天（16日）開唱，讓粉絲嗨翻天。

接招合唱團出道33年來分分合合，依然魅力不減，現在以蓋瑞、霍華德、馬克三人組合的形式進行團體活動，繼續締造里程碑。他們近期也在紀錄片提起羅比於1995年退團的事件，坦言分裂是所有人的錯，如果當時團隊能好好溝通聽對方的傾訴，或許羅比不會離開。能看見五人合體，一直是粉絲的心願，電影裡除了5名女性好友以外，還從500位頂尖的舞者中選出很有默契的5位男孩扮演接招團員，塑造一支超現實的男孩團體載歌載舞，連同造型穿著都呼應接招合唱團當年的經典造型，就是要勾起大家年輕時追星的美好回憶，一個都不能少，5個人才是接招。《青春來接招》7／14帶大家重返激情！