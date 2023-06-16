投資人本周押注英國央行今年可能會將利率調高至6%，遠高於聯準會和歐洲央行的峰值水準，可能為英國自2000年以來前所未見。

英國央行行長貝利(Andrew Bailey)本周二在國會說，通膨回落的時間，比預期要長，同時勞動力市場非常吃緊。

官方資料顯示，英國四月的基本工資為年增7.2%，為有紀錄以來最快的增長速度。

儘管經通膨調整後，薪資仍在下跌，但是這些資料都加大了對英國央行升息的押注，並推進兩年期政府債券殖利率升至2008年以來的最高水準。

在三個星期之前，官方公布四月CPI跌幅低於預期，國債殖利率也出現過類似的劇烈波動。

美國投資公司PGIM的歐洲經濟學、以及前BoE官員Katharine Neiss說，英國正在面臨非常具挑戰性的情況，對央行而言極具挑戰。然而她認為BoE不太可能像市場預期的那樣升息那麼多，「行進的方向是正確的，即升息，但是也許不會像市場預期的那麼多」。

路透本周進行的一項調查顯示，經濟學家預測，英國央行只會加息兩次，到8月或9月會將利率調高至5%的峰值。

事實上，英國央行在評估收緊多少利率時，面臨三大挑戰。首先英國抵押貸款市場的結構已經發生了變化。抵押貸款的家庭變少了，固定利率貸款的家庭變多，所以加息對經濟影響的主要管道面臨了延遲效應。

其次，目前不清楚英國相對於其他國家的通膨溢價(inflation premium)，有多少是屬於時間上的遲滯，而不是持續性的通膨壓力。

第三，英國的脫歐，以及新冠肺炎對勞動力市場的長期影響，以及它們傷害英國生產的潛在影響，仍不得而知。

Neiss說，英國央行實際上現在是盲目行事，不知道英國經濟的供應能力有多大。