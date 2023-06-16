民進黨性平爭議延燒，黨中央16日召開「性平事件調查結果暨性騷擾防治措施改善說明」記者會，民進黨主席賴清德提出「民主大聯盟」，在2024選舉提名過程中許多提名人也受到影響，紛紛退選，就連合作的對象陳柏惟涉性騷，性平部主任李晏榕說，未來提名會更謹慎，只要是跟民進黨親近、友好的政治人物涉及性騷擾事件，「界外球也會努力接住」，若能聯絡上當事人，也會做相關了解，當事人同意也會調查處理。

記者會上媒體詢問，如果是非民進黨人士涉及性騷擾，是否也會處理？傳出會合作的無黨籍人選陳柏惟也涉及性騷擾案，是否會打亂提名計畫，提名是否會更謹慎；對此，李晏榕說，這次的提名過程還有台灣社會發生的＃MeToo事件，讓民眾對於性別平等、對性騷擾事件開始關注，也了解到過往制度的不足，未來在提名過程也會特別注意。

李晏榕說，雖然剛剛宣布的主要針對黨公職部分，但是跟民進黨親近、友好的政治人物，「界外球也會努力接住」，如果當事人同意願意調查，我們也都會來調查處理。