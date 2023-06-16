性騷擾案件連環爆，近期更從政治界燒向產業界，玉山金控董事長黃男州今日被問到玉山金控或子公司會否也有「MeToo事件」時表示，他雖然不敢保證玉山裡面一定不會有MeToo事件，但只要有發生這種事，一定秉公處理，每件事情我們都會處理，不會隱瞞、不會不按照程序來做，也不會就這樣算了。

黃男州表示，玉山長期致力於建立多元、平等、包容的環境，保障勞動人權，創造友善與幸福的工作場域。以實際行動響應聯合國永續發展目標SDG的第五項目標「實現性別平等，並賦予女性權力」，將性別平等列入具體目標，明確訂定鼓勵晉用女性擔任管理職、提升女性主管比率等策略方向，實踐成為世界一等的企業公民的願景。

玉山金控今日召開董事會，原玉山金總經理陳美滿退休，轉任玉山金控董事。黃男州表示，陳美滿是玉山金控首位女性總經理，即便退休後，仍會擔任玉山金控董事、玉山銀行中國子行董事長，仍會借重其女性特質的專長，為玉山開疆闢土。

玉山金控表示，人才是先行指標，也是關鍵指標，玉山認為同仁是企業最重要的基石，重視同仁權益，打造友善職場更是企業最重要的責任。玉山積極推動公平的招募與任用、反歧視的晉升與調薪、完善的福利保障、多元的福利措施及友善的母性照顧措施。

玉山也提供員工首創的「玉山寶貝成長基金」，提供每胎10萬元生育補助，申請後一次發給，不限胎數、提供優於法規的60天產假、8天產檢假及陪產檢及育嬰留職停薪制度等，期許能充分發揮社會正向影響力，善盡關懷員工之企業社會責任。