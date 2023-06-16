台電16日指出，依據推估，2030年用電量約會再成長700萬瓩，因此近年持續推動興建燃氣機組。苗栗通霄電廠今年再新增18萬「快打部隊」新機組，並於5月正式商轉加入夏季供電行列，起停反應時間直追水力機組，啟動到滿載發電只要10分鐘；桃園大潭、高雄興達電廠今年也新增燃氣機組加入供電行列。

台電表示，因應用電需求成長、能源轉型及邁向2050電力淨零排放目標，規畫新增以天然氣為燃料的燃氣機組，已成近年電源開發顯學，由於機組佔地小、興建速度又快，加上起停反應迅速，使其成為現今綠電時代協助強化穩定電網的最佳搭檔。

台電說明，天然氣發電是邁向淨零的重要橋接，除了本身就是低碳能源，燃氣複循環機組未來更可搭配氫能等無碳燃料混燒或專燒發電，讓低碳再進化至零碳。因此，現在興建燃氣機組就是在為淨零作好準備。

根據台電推估，到2030年用電大約會再成長700萬瓩，因而近年持續積極推動興建燃氣機組，而位於苗栗的台電通霄電廠，2018至2020年陸續更新3部共約270萬瓩大型燃氣複循環機組，是全台目前效率最高的複循環機組，除滿足苗栗用電需求，更供應竹科及中科穩定電力，全廠年供超過285億度電，等同超過700萬家戶年用電。

如今，通霄電廠再新增18萬瓩氣渦輪發電機組，起停反應時間更只要既有機組的1／3，直追水力機組，5月正式商轉加入夏季供電。台電表示，18萬「快打部隊」新機組，將複循環機組起停反應快速特性發揮至極致，起動至滿載發電最快只需10分鐘，直追反應最快的水力機組。

台電表示，除了通霄電廠，今年預計桃園大潭、高雄興達電廠都將有新燃氣機組加入供電行列，後續加上台中、大林、協和電廠更新規算，預計至2030年，光是燃氣機組新增就可達900萬瓩，搭配持續發展的再生能源，可同時滿足用電與環境永續，將成「穩定供電方程式」。