端午佳節將至，不少人會大啖粽子，甚至將粽子當3餐來吃，但粽子一顆熱量高達600大卡，相當於一個便當，如果一餐吃1至2顆粽子，就會導致短時間熱量上升。陽明馬光中醫診所醫師巫佳穎表示，建議民眾連假後先多喝2000至3000CC的白開水和茶飲，減少高鹽分在體內造成的水腫。

巫佳穎表示，通常吃粽子，都會缺乏纖維素攝取，導致腸胃阻滯、排便不暢，糯米在消化道中也無法輕易被代謝，所以經過連假後體重短暫上升2公斤都是常見。

巫佳穎建議，如果是因為糯米造成的腸胃阻滯，中醫建議可以服用山楂麥芽決明子茶飲來緩解。「山楂」性味，酸甘，微溫，可以消除短時間吃進去的高油脂食物。「麥芽」性味甘平，用於米麵薯芋食滯證，能促進澱粉性食物的消化。「決明子」性味甘苦鹹，微寒。清肝明目，潤腸通便利尿。

現代人減重的觀念來自各方媒體，從前看日本綜藝或是名模節目，總是看到「喝檸檬水一週瘦5公斤」、「吃高麗菜一個月瘦3公斤」等迷思，這些所謂的「仙女餐」只用單一飲食的減重方式相當不妥。

若要「增肌減脂肪」，就要維持所謂的「基礎代謝率」。基礎代謝率就是人體在休息狀態下，維持新陳代謝所需的熱量，例如：呼吸、器官運作、體溫維持等，即使整天躺著不動也會消耗的最低熱量。

由於脂肪和肌肉量的耗能比例不同，肌肉耗能較多、脂肪耗能較少。如果我們採用單一飲食減重，容易造成肌肉量減少，讓未來基礎代謝率下降；一但停滯減肥計畫後，就像「溜溜球效應」復胖非常快速。

中醫增肌減脂的方向主要以調理體質為主，透過良好的睡眠會讓身體得到適當休息，從而分泌「瘦體素」；讓患者精神好了，代謝也提高了。現代人因為壓力過大造成的「壓力性肥胖」，也可以用中藥讓身心靈放鬆、代謝恢復正常。

中醫裡有「針灸」 、「埋線減重」等療程，都是用穴位刺激來促進代謝、降低食慾；也可以透過埋線進行局部雕塑，同時配合中藥材和茶飲調整體質。