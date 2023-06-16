大成在嘉義馬稠後現代化食品加工廠已於2022年底完工，擴大生產冷凍調理加工產品。另外，已投標取得馬稠後智慧工業園區土地，規劃第二期食品加工領域生產產能。

大成與日本昭和產業攜手合作，針對雞蛋及麵粉領域進行合資，彰化二林現代化自動蛋品洗選及液態蛋自動倉儲工廠已在2023年第一季投產。另外，與昭和合作的國成麵粉廠提升麵粉的產製配粉技術，擴大與同業間的競爭優勢期望透過對食品安全的高標準要求，建立品牌形象。

在鮮肉部份，大成電宰生鮮雞肉採一條龍垂直整合經營策略，推出「大成安心雞」，從種雞場、孵化場、契約農戶、飼料廠、電宰廠、加工廠至市場通路，完全由大成自行掌控，能有效降低生產成本、確保原料品質及穩定毛雞來源。

後疫情時代，消費者新的飲食情境已開始改變-在家料理的需求大幅提高，如何滿足顧客在家吃飯、在家烹飪的需求，成為食品業的新挑戰。大成針對現今家庭食用人口數改變，改以小包裝規格及多樣烹調方式作為產品設計方向，並以新形象及年輕元素與年輕族群做品牌溝通。