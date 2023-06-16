新北市泰山區今(16)早有人發現有輛計程車停路中央，車上還有1名男子坐在駕駛座疑似昏迷，警消到場後趕緊將他救出，發現他疑似低血糖所致，趕緊對男子注射葡萄糖後送往醫院治療。

據了解，60歲邱姓男子是位計程車司機，今日早上6時48分許他駕駛計程車行經新五路一段與新北大道四段路口時，疑似因低血糖而癱在駕駛座，警消獲報趕抵現場後，立即把車門撬開把邱男救出，發現應是血糖過低導致意識模糊，消防人員立即給予葡萄糖注射，並送往部立台北醫院治療。

新北第二消防大隊表示，一般來說人體的血糖正常值應落在70至140mg／dl之間，但邱男當時血糖僅30mg／dl，針對有低血糖病史患者，行車期間如出現低血糖徵兆，如開車途中感到心跳快、冒冷汗、頭昏等低血糖症狀，應開啟故障燈號，並將車停向路邊，監測血糖。

新北第二消防大隊提到，車上不妨可放置糖果或巧克力，以便補充含糖飲料及食物，待症狀緩解、血糖恢復正常後，等待30到60分鐘再開車。