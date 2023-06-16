《淨化論》男星郭德賀吉瑟發起＃actout領軍185德國演員集體出櫃（海鵬影業提供）

郭德賀吉瑟在電影《淨化論》飾演「紐倫堡法案」制定者之一的威廉斯圖卡特法學博士 歷史真有其人（海鵬影業提供）

郭德賀吉瑟斷根猶太人震撼世界《淨化論》「絕育」建議影帝也怕怕（海鵬影業提供）

如何在群戲中脫穎而出？德國男星郭德賀吉瑟最近在電影《淨化論》作了最強示範，戲份精簡卻發言犀利，每次出手戲裡戲外都讓男主角奧地利影帝菲利普霍賀麥爾備感「威脅」，精采演出令人屏氣凝神。郭德賀吉瑟在這部橫掃歐洲5座最佳影片大獎的電影《淨化論》中，飾演歷史真有其人、「紐倫堡法案」制定者之一的威廉斯圖卡特法學博士。片中剛喜獲麟兒的他，卻在討論如何「處理」猶太人問題時，語出驚人提出讓猶太人「絕育」的驚世建議，立馬將他演員全都比了下去，也為這場「萬湖會議」帶來驚人轉折，除被德國【漢堡晚報】譽為「後勁極強」，更助該片在美國「爛番茄影評網」勇奪100％滿分評價。

這位出手精準的德國男星郭德賀吉瑟，畢業於柏林藝術大學，並以演出德國文豪歌德劇作嶄露頭角，迄今累積上百部影視作品，向來是「德國電影獎」的熱門競逐者。數年前 ＃metoo浪潮席捲全球演藝界，郭德賀吉瑟與其他184位德國演員，則在社群媒體發起德國版的「＃actout」運動，呼籲關注德國影視產業的性別歧視，並捍衛演員的工作環境。但驚人的是，這群總計185名的德國演員，更勇敢在《南德意志報》集體公開出櫃，瞬間撼動德國影壇。而他們的勇敢發聲，不僅大大改善了德國影視圈的性平氛圍，更讓郭德賀吉瑟自此知名度炸開，戲約反而紛紛湧進。

郭德賀吉瑟最近在新片《淨化論》飾演「紐倫堡法案」制定者之一的「絕育博士」威廉斯圖卡特，角色真有其人，並於參與「萬湖會議」11年後因車禍身亡。《淨化論》是影史第三度改編「萬湖會議」的電影，不僅連霸德國電影三週口碑榜首，敘事冷冽驚悚更被奉為「神片」，獲德媒【故事月刊】盛讚為「令人出乎意料的絕佳電影」。諷刺的是，片中威廉斯圖卡特博士在出席「萬湖會議」時才剛喜獲麟兒，卻在討論如何「處理」猶太人問題時，語出驚人要讓猶太人「絕育」的建議，認為這樣不僅「節省成本」，更能直接斷根、達到剷除猶太血統的目標，並確保「邪惡的血脈不再被傳承下去」，匪夷所思想法震驚世界，被德媒【明鏡線上】（Spiegel Online）形容「令人不寒而慄」。