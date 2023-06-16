全球新冠疫情解封但尚未平息，XBB為目前國內外主流變異株，美國食品及藥物管理局（FDA）專家小組15日建議，今年秋季應以XBB.1.5變異株疫苗作為加強劑。疾病管制署副署長羅一鈞表示，將持續與莫德納公司保持緊密聯繫，確認新疫苗開發進度及後續在美國送審狀況。

美國FDA於15日召開疫苗與相關生物性產品諮詢委員會（VRBPAC）會議，專家建議今年秋季冬更新的新冠疫苗，應針對XBB病毒變異株進行研發製造，受邀的21位專家顧問於投票表態時，全數同意研發製造XBB1.5病毒株的單價疫苗。

根據我國疾管署監測，本土變異株以XBB為主流，佔比約7成2；XBB及其衍生株亦是全球主流變異株，佔比約8成4。羅一鈞指出，美國FDA專家小組建議和今年5月世界衛生組織（WHO）決議一致，疾管署將持續和莫德納緊密聯繫，確認新疫苗開發進度及後續在美國送審狀況。

我國和美國莫德納藥廠尚有1477萬劑新冠疫苗合約，預計今明兩年進貨完畢。疾管署長莊人祥昨（15）表示，預計今年9月引進第一批莫德納XBB疫苗，約600至700萬劑，以因應秋冬疫情。羅一鈞提到，除莫德納外，包括BNT、Novavax也正在開發新疫苗。