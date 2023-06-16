疫後迎接旅遊潮！為讓旅客感受到台中的熱情美好，台中市政府觀光旅遊局在台中國際機場提供「迎賓驚喜箱」，歡迎全台旅行業者及國際旅客前往旅遊服務中心借用拍照打卡，內容包含迎賓布條、花圈，與最夯網美景點及人氣美食造型手拿板，邀請旅客一起留下美好回憶。

觀旅局長陳美秀表示，台灣邊境疫情解封後，正式迎來破百萬的入境觀光客，觀光復甦力道強勁，台中市擁有得天獨厚的宜人氣候及豐富多元的觀光資源，目前國際定期航線計有越南河內、胡志明市及香港3處，台灣虎航7月將復飛澳門定期航線；不定期包機今年則有越南峴港及菲律賓馬尼拉，7月暑假起也將陸續開航韓國釜山、濟州等地。

台中市觀光旅遊局提供「迎賓驚喜箱」，熱情向遊客招手。（觀光旅遊局提供）

「我們準備好了！」陳美秀強調，市府要當全台觀光旅行業者的靠山，攜手一起拚觀光、熱情迎客，盼藉由拍照打卡「迎賓驚喜箱」營造快樂氛圍；特別感謝華耀國際旅行社立即分享來自新加坡「煥然一新台灣環島遊」的歡樂照片。

國際遊客表示，在台中處處感受到台中人好客、人情味十足，以及店家親切有溫度的服務。

觀旅局指出，為迎接後疫情觀光時代，市府在下半年度規劃眾多精采的年度活動，9月「台中國際踩舞嘉年華」，集結大型變裝踩街遊行、在地文創市集、多元藝術表演團隊等豐富活動，11月份新社區將迎來「新社花海暨台中國際花毯節」，歡迎全台旅行業者帶客來台中體驗精采盛典。