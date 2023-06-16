將於16日上線的動作鉅作《驚天營救 2》，昨（15 日）晚在台北信義區微風南山廣場舉辦「台北驚天營救 Taipei Extraction」，現場設有模仿電影場景的精緻墜落直升機裝置。該活動更邀請知名喜劇演員博恩與賀瓏上演驚險刺激的營救戲碼，並有精彩的打鬥場面，為活動盛大開場。表演現場更匯聚超過百人一同參與，搭配刺激的聲光，不斷引起現場觀眾驚呼，場面浩大。而微風南山的《驚天營救 2》墜落直升機裝置也將從即日起，開放體驗至6月18日，歡迎民眾一起至微風南山拍照互動，重回電影場景。

「台北驚天營救 Taipei Extraction」以精彩的武打戲碼為主軸，由博恩營救被反派傭兵綁架的賀瓏，並與多名傭兵精彩對決。本次博恩也獲機會參與《驚天營救2》馬尼拉亞太首映，並與克里斯·漢斯沃面對面訪談、互動，更於馬尼拉體驗動作特訓營，習得如《驚天營救2》電影中的武術技巧。最後，博恩也於現場成功從傭兵手中營救出賀瓏，現場更爆出粉絲的歡呼與尖叫聲，更有粉絲驚喜喊出：「博恩，我想要被你營救！」讓現場充滿歡笑與掌聲！

博恩（圖左起）、賀瓏參與「台北驚天營救」活動。（Netflix提供）

博恩與賀瓏為此次「台北驚天營救 Taipei Extraction」活動勤加苦練超過3天，完美呈現演出，兩人排練完後更被武打教練一致稱讚，「是武打班的料」。賀瓏也打趣地說自己是跆拳道黑道三段，「其實原先排練的過程中並沒有打鬥的戲份，當教練聽到我會跆拳道，就在排練中幫我加了動作戲碼。」博恩現場也分享：「這三天總共練習超過12小時，但在彩排的時候不小心因武打動作受傷流血。原先更有個過肩摔的動作，不過因前日彩排下雨，所有工作人員都跌倒，考量到安全問題，故教練最後就把這個動作刪掉。」5分鐘的演出顯見博恩苦練成果，博恩也表示自己對於演出內容非常滿意！