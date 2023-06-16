外媒報導，這位金融圈重量級的人物相當看好AI技術的發展，稱AI有助於終結現在這個創記錄的通膨時代。他表示，全球生產力下滑，是通膨如此僵固的原因。AI具有提高生產力和改變各行業利潤的巨大潛力，這將使通膨降低。

美國5月份的總體消費者物價指數（CPI）年漲4%，創下兩年多來的最小漲幅，但排除波動較大的能源與食品價格後，核心CPI年漲5.3%，已連續第18個月保持在5%以上。

Fink在數周前發出驚人之語，他警告美國的通膨仍然「太強、太黏（sticky）」，可能促使聯準會再升息2～4次。

聯準會在周三宣布維持利率不變，為去年3月以來首次暫停升息，但也預告到年底前可能再升息50個基點，以目前的升息步伐來看，意味著可能再升息2次。

許多企業看好包括OpenAI爆紅的聊天機器人ChatGPT這類生成式AI工具可以讓大量的知識型工作自動完成，進而大幅提升生產力。

麥肯錫全球研究院（McKinsey Global Institute）周三發布報告指出，AI可望使全球經濟產值增加2.6兆～4.2兆美元。最重要的是，在AI協助下，現在佔用員工時間60%～70%的工作將得以自動化，勞動生產力每年將因此提高0.2%～3.3%。

但這家顧問公司也警告這樣的進步可能犧牲那些高薪的知識工作者（knowledge worker），這類人原本被認為是相對不受自動化影響的族群。